Надежда Бабкина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева на его последнем концерте

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Надежда Бабкина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева на его последнем концерте
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Фото из открытых источников

Сегодня многие отечественные звезды появились на церемонии прощания с покойным Борисом Моисеевым. Надежда Бабкина тоже присутствовала на траурном мероприятии.

Артистку и певца связывала многолетняя дружба. На прощании она взяла слово, чтобы еще вспомнить, каким замечательным был ее преждевременно ушедший друг.

«Он был способен на многое. Невероятно талантливый и улыбчивый человек, очень честный. Душа нараспашку. На последнем его концерте он еле ходил, но весь зал помогал. Красивый, уникальный товарищ. Он был всегда опрятен. Последнее выступление давалось ему крайне сложно. Мы тогда поняли, что Боря больше никогда не сможет выйти на большую сцену», — произнесла 72-летняя Бабкина.

Борис Моисеев перенес три инсульта. Как говорили близкие, ему очень тяжело, но он до последнего не сдавался. Увы, сердце талантливого человека не выдержало и он скончался на 69 году жизни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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