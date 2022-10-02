Наташа Королева впервые публично высказалась о своем выступлении в цветах украинского флага

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Наташа Королева впервые публично высказалась о своем выступлении в цветах украинского флага
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Фото из открытых источников

Оскандалившаяся певица Наташа Королева оправдалась за выступление в цветах украинского флага. Артистка резко высказалась о скандале, который спровоцировал ее концерт в Москве.

Многие поклонники восприняли номер исполнительницы как поддержку Украины. Но звезда, которая родилась в Киеве, после долгого молчания решила прокомментировать эту ситуацию.

Разжигают неприязнь на ровном месте. Ситуацию высасывают из пальца, что обостряет и без того сложную ситуацию. У меня возник вопрос: "зачем?". Много лет у меня песня про желтые тюльпаны, ее знают все. В финальном номере мои ребята выходят с атрибутикой. Это не флаг какой-то страны, это полотно для шоу. Оно даже не желтое, а зеленоватое. Ну нет, все привязывают флаги, - возмутилась Наташа.

Артистка также добавила, что на ее концерте в Петербурге 2 октября, который состоится в БКЗ "Октябрьский", номер останется прежним:

Они не желтые, а зеленые, и светятся. Этот номер много лет существует и не ассоциировался никогда с политикой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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