Роман фигуристки Худайбердиевой и продюсера Благова назвали неожиданным после их свадьбы

Знаменитая фигуристка Елизавета Худайбердиева с первого взгляда покорила продюсера Первого канала Кирилла Благова и вышла за него замуж. К 20 годам она добилась не только успехов в танцах на льду, но и нашла вторую половинку.

Худайбердиева покорила Благова в 2019 году во время финала Гран-при, который проходил в Турине. Позже мужчина узнал, что Лиза не только безумно красивая девушка и талантливая спортсменка, но и является интересной, неординарной личностью. Кирилл тоже приглянулся Лизе.

В период активных тренировок у влюбленных не было достаточно времени для личных отношений. Перед свадебным торжеством молодые люди были вынуждены надолго разлучится из-за олимпийских сборов.

Свадьба Кирилла и Лизы была скромной. Расписалась пара в конце февраля.

В настоящее время они оказывают друг другу поддержку, продолжают признаваться друг другу в любви. И это несмотря на значительную разницу в возрасте, которая составляет 15 лет.