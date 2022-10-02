Невестка Валерии похвасталась 9-месячной дочкой от Арсения Шульгина

23-летний сын певицы Валерии и его 24-летняя жена Лиана в минувшем году стали родителями. Появилась на свет девочка, которую назвали Селин.

Сегодня дочери Арсения Шульгина исполнилось 1,9 года. Лиана рассказала об достижениях ребенка. Как призналась молодая мама, к своим двум годам девочка уже полноценно разговаривает, и даже может ответить на все вопросы. Селин хорошо знает почти все буквы алфавита, геометрические фигуры, цвета, животных, свой возраст, дату рождения, имена родственников, место работы их и многое другое.

Кроме того, внучка Валерии может назвать имя первого космонавта России, и не только. Шульгина добавила, что всегда читает дочурке сказки, рассказывает стихи, пробует всевозможные методики по развитию. По мнению девушки, дети все хорошо понимают с раннего возраста.

Также невестка певицы призвала молодых родителей категорически отказаться от мультиков.