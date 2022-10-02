«Она боялась, что закроют небо»: Внезапному отъезду Пугачевой из РФ нашли объяснение

Отъезду Аллы Пугачевой из РФ нашли неожиданное объяснение. Как оказалось, беглянка сидела на чемоданах еще с начала сентября. Алла Борисовна после отъезда продает в России недвижимое имущество, намекая на то, что больше домой она не вернется.

Примадонна не стала покупать билет на самолет, а улетела частным джетом. По предварительным данным, это обошлось артистке в 4 миллиона рублей.

Лавров объяснил, почему певица внезапно решила покинуть в очередной раз страну. Известный продюсер считает, что для Аллы Борисовны это небольшие деньги. По мнению Лаврова, так быстро Примадонна собрала чемоданы и забрала детей из московской гимназии по одной причине:

«Она заработала денег, у нее их очень много. Думаю, что она могла себе позволить частный самолет. Как по мне, она поспешила улететь, поскольку боялась, что небо могут закрыть в любую минуту. Если бы не эта история с Украиной, она осталась бы и обязательно пошла к Борису Моисееву на похороны. К нему бы точно пошла».