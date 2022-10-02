Певица Нюша перестала скрывать лицо своего девятимесячного сына Саффрона

Певица Нюша (она же Анна Шурочкина) перестала скрывать лицо 9-месячного сына Саффрона, которого родила в 2021 году. Саффрон оказался очень милым голубоглазым блондином.

За последние несколько лет взгляды на жизнь 32-летней исполнительницы поменялись. Теперь артистка намного реже выступает с концертами, а все свое свободное время уделяет семье и детям.

Девять месяцев назад Нюша стала мамой во второй раз. В браке с Игорем родился сын. После появления на свет второго ребенка звезда эстрады начала активно путешествовать. Много времени семейство проводит в Дубае, где снимает квартиру.

И наконец-то Нюша показала лицо своего маленького наследника. Была устроена роскошная фотосессия на Мальдивах для одного из глянцевых журналов. На снимках певица предстала с мужем, дочкой и сыном, все были одеты в легкие белые наряды. Саффрон оказался пухленьким блондином с голубыми глазками и очень понравился поклонникам московской вокалистки.