Певица Вика Цыганова жестко раскритиковала Пелагею, ставшую судьей на КВН

Вика Цыганова жестко высказалась о поведении Пелагеи на КВН. Певица дала понять, что она вне себя из-за развлекательной программы. Исполнительница записала видеообращение в своем микроблоге, в котором высказала недовольство очередным эфиром КВН. Вика заявила, что она давно не видела подобной пошлости. Особое внимание Цыганова уделила поведению Пелагеи, которая была одной из судьей.

«Очень стыдно мне за Пелагею, которую родители учили петь народные песни. Сидит она и смотрит, как бездарная группа преподносит «Золушку». Думаю, ты бы своей дочери такого не пожелала. Но сидит и ни слова не говорит об этой пошлости. Думаю, тебя мать не так воспитывала, разврат какой-то» - возмутилась певица.

Более того, Цыганова предложила написать письмо на имя президента России, в котором потребовать запретить подобные программы на телевидении.