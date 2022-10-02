Покойный исполнитель Борис Моисеев оставил в наследство только долги

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Покойный исполнитель Борис Моисеев оставил в наследство только долги
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Фото из открытых источников

Борис Моисеев оставил после себя в наследство долги. Покойный артист не смог нажить больших капиталов.

Сейчас в Сети активно обсуждают, что оставил талантливый певец и хореограф. Но оказывается, Борис Михайлович после окончания карьеры 10 лет назад вел скромную жизнь. Накопить деньги он не успел, а из стабильных доходов у Моисеева была лишь пенсия в размере 85 000 рублей и авторские отчисления. Этого едва хватало на еду, лекарства, оплату коммуналки и редкие поездки в Юрмалу.

После смерти певца выяснилось, что у него есть просрочки перед налоговыми органами, датированные 2016-2017 годами. В общем, это порядка 50 000 рублей за московскую квартиру, площадь которой 120 кв/м. Также за покойным числится автотранспортный налог, на него набежала крупная сумма денег.

«Гасить задолженность должен получатель имущества. Долги по квартире должен выплатить новый хозяин; долги по автотранспортному налогу — владелец машины. Если долго не платить, дело даже может дойти до суда. ФНС обращается к судебным приставам, которые по решению суда могут арестовать имущество до тех пор, пока никто не рассчитается по имеющимся счетам», - говорит юрист Михаил Алексеев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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