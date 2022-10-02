Роскошный гроб и море цветов: появились первые фотографии с похорон Бориса Моисеева

Сегодня, 2 октября, в Москве на Троекуровском кладбище проходит прощание с известным российским артистом Борисом Моисеевым. Похоронят певца и балетмейстера на 21 участке, на так называемой «Алле звезд». Звезда найдет покой рядом с Сергеем Юрским, Екатериной Градовой, Валентином Гафтом.

Роскошный гроб был установлен в траурном зале. Вокруг него разместили венки из живых белых роз. Сотни людей принесли покойному Моисееву цветы. У входа в зал стоят репортеры с камерами. Звучат песни Бориса Михайловича, включая композицию с Людмилой Гурченко "Я не буду целовать холодных рук".

С Моисеевым пришли проститься сестры Зайцевы. Они принесли огромный букет красных роз. Павел Соколов также появился у гроба исполнителя с алыми цветами. Клара Новикова положила возле артиста желтые хризантемы. Старший брат на прощание не успел прилететь. Маркс Толкач сейчас живет в Канаде.