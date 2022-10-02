Рудковская считает, что цена замка Пугачевой в Грязи необоснованно занижена

Цена роскошного замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в поселке Грязь (Одинцовский городской округ, Московская область) в один млрд рублей необоснованно занижена. В недвижимость вложено намного больше денег. Об этом заявила известный продюсер Яна Рудковская.

По мнению Рудковской, особняк окружает большая красивая территория с летним театром. Сам замок тоже очень красивый. Внутренне убранство дома выше всяких похвал. Сточки зрения инвестиции это является прекрасным вложением, ведь в недвижимость Пугачевой вложено намного больше, чем 1 млрд рублей.

«Если Алла Борисовна продает дом вместе с внутренней обстановкой, шикарными люстрами, антиквариатом и прочим, то выручить за него можно гораздо больше. Замок хорошо и основательно спроектирован, поэтому простоит не одну сотню лет», – считает Яна.

Также продюсер добавляет, что покупатель подмосковного замка найдется среди бизнесменов, которые за адекватную цену пожелают купить «сувенир от Примадонны на память».

Тем временем риелторы говорят, что особняк четы будет продаваться очень долго. Деревня Грязь – специфичный район, где мало элитной недвижимости, а сама по себе земля стоит не так дорого.