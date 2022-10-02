Рустам Солнцев обвинил Ксению Бородину в оказании эскорт-услуг за 10 тысяч долларов

Экс-участник любовного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев обвинил его ведущую Ксению Бородину в оказании эскорт услуг за деньги, а именно за 10 тысяч долларов. Ксюша не промолчала в ответ и рассказала о связях скандального шоумена с мужчинами. Об этом написало сегодня новостное издание "Teleprogramma.pro".

В подтверждение заявлений эпатажный Солнцев опубликовал переписку с неким неизвестным бизнесменом по имени Дима. Из содержания скриншотов становится понятно, что Бородина могла заниматься эскортом. Собеседник Солнцева пишет в сообщении, что якобы «купил» Ксюшу в период ее брака с мужем Курбаном Омаровым.

При этом никаких снимков встреч Ксении с этим мужчиной не имеется, поэтому информация не имеет подтверждения и может являтся слухами. Некоторые подписчики уверены, что таким образом Рустам захотел пропиариться за счет телезвезды.