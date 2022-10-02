Рустам Солнцев обвинил Ксению Бородину в оказании эскорт-услуг за 10 тысяч долларов

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам
Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и
Популярный российский певец Григорий Лепс, комментируя события сегодняшнего дня, не смог сдержать эмоций. Во время выступления в Барнауле музыкант
Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева
Игорь Николаев всегда пользовался огромным успехом у женщин. За плечами у известного композитора и музыканта два брака. Сейчас артист состоит в
Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут
Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,
Российские военные корреспонденты и обозреватели начали сообщать о том, что группировка войск в Красном Лимане Донецкой области попала в оперативное
То, о чем еще вчера предупреждали российские военкоры, сбылось. Красный Лиман в Донецкой области находится в окружении, украинские войска подошли к
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