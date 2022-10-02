Садальский высказался о рейтингах Цискаридзе: «Такого позора на Первом канале еще не было»

Станислав Садальский продолжает критиковать Николая Цискаридзе в качестве телеведущего в шоу «Сегодня вечером». На этой позиции он сменил Максима Галкина*, уехавшего из страны.

По словам Садальского, Николай не справляется с ролью ведущего. Заслуженный артист России ссылается на рейтинги, которые после смены стали очень низкими. Как пишет актер, последний эфир в соцсетях является просто провальным.

«Продолжает он огорчать поклонников в „Сегодня вечером“. У замечательного танцора самые низкие цифры за все время существования развлекательных передач! Рейтинг 3,7! Такого позора на Первом не было никогда. Не дано ему быть Малаховым. У Андрея рейтинги снова зашкаливают», - говорит Садальский.