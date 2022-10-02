Сенатор Павлова объяснила, почему России нужно такое кино, как «Лучшие в аду»

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Сенатор Павлова объяснила, почему России нужно такое кино, как «Лучшие в аду»
В России
Фото: council.gov.ru

Современной России необходимо собственное патриотическое кино на военную тематику вместо продукции Голливуда и Болливуда. Поэтому выход фильма «Лучшие в аду» можно только приветствовать, заявила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.

Новый фильм Евгения Пригожина «Лучшие в аду» рассказывает о боевой работе в ходе современного конфликта. Его премьера пройдет 5 октября в соцсети «ЯRUS». Над фильмом в том числе работники настоящие участники боевых действий, в том числе Герой России Алексей Нагин.

По словам сенатора Павловой, российскому зрителю такое кино «просто необходимо». Павлова напомнила, что несколько поколений россиян были воспитаны на фильмах о Великой Отечественной войне. Однако чем дальше, тем больше эти картины уходят на второй план, и превратились в привычку на 9 Мая и 23 Февраля, а это неправильно.

«Все забыли об ужасах войны, забыли, что такое бывает и что, в принципе, это может повториться. Поэтому, безусловно, правду людям рассказывать надо без прикрас. То, что появляется новое кино на военную тему, я только приветствую, если оно действительно будет реалистичным и патриотичным», подчеркнула сенатор.

С учетом того, что сейчас идет спецоперация ВС РФ на Украине, всяческую поддержку военно-патриотическому кино должно рассказать российское государство: необходимо выпустить много фильмов, которые бы рассказывали о реалиях и современных российских героях.

«Сейчас хронически не хватает такого кино, чтобы поднять дух русского человека, его патриотизм. Как выяснилось, нельзя забывать ничего. История наказывает за невыученные уроки. На фоне мобилизации люди уже начинают осознавать, что на самом деле [конфликт на Украине] не игрушки и что это теперь уже заходит фактически в каждый дом. Появляется осознание, что все происходит в действительности. 

Мы живем в новых условиях, и нам нужно новое военно-патриотическое кино», заключила Павлова.

«Лучшие в аду» были сняты кинокомпанией Aurum Production. В прошлом она сняла целый ряд фильмов о современных военных конфликтах, в том числе «Турист» о работе русских инструкторов в Африке, «Ржев» о героях Великой Отечественной войны, а также «Солнцепек», который посвящен Русской весне 2014 года в Донбассе, и который можно считать «приквелом» «Лучших в аду».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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