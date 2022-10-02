Певец Сергей Лазарев назвал Алексея Чумакова токсичным во время «Шоу Аватар»

Вчера, 1 октября, вышел пятый выпуск популярного музыкально-технологичного проекта на канале НТВ. В первой тройке «Шоу Аватар» выступил новый персонаж. Кощей появился в прошлом выпуске.

После того как старик исполнил песню Леонида Агутина «Голос высокой травы», Тишман озвучил версию, что перед ними находится Алексей Чумаков. Предполагаемый артист не стал реагировать на шутки и подколки жюри. Кощей лишь скоромно поблагодарил жюри за внимание и «комплименты», снова спровоцировав Тишмана на заявления, что на сцене на самом деле Чумаков.

«Это супертроллинг от Алексея Чумакова, у него ведь потрясающее чувство юмора. Кажется мне почему-то, что там он стоит и еле себя сдерживает», — сказал Марк.

«Лешка с язвинкой просто. Он всегда разговаривает и чуть-чуть каждый раз укалывает. Это все с юмором, это все классно, но иногда, оп, и вставил иголочку. Toxic! Он немного токсик», — добавил Сергей Лазарев.

Финальное голосование лишь подтвердило догадки большинства судей, что перед ними действительно Алексей Чумаков.