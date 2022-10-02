Спасти не удалось: знаменитая российская актриса Ольга Павловец пережила страшную трагедию

Телезрители знают известную российскую актрису Ольгу Павловец по телесериалам «Склифосовский» и «Тайны следствия». Но за небывалыми успехами 41-летней артистки на экране скрывается страшная трагедия в личной жизни.

Сейчас актриса не замужем. Ольга самостоятельно воспитывает 2-х сыновей. На первый взгляд кажется, что все в жизни Павловец идеально.

Но на самом деле несколько лет назад на долю звезды «Склифосовского» выпало серьезное испытание. Оправиться от нее популярной актрисе удалось не сразу.

Дело в том, что первенец артистки кино, четырехлетний Прохор, в очередной раз отдыхал на даче у бабушки с дедушкой. В какой-то момент мальчик нечаянно споткнулся и ударился головой. После этого ребенок упал в канаву с водой. Спасти сына знаменитости, к сожалению, не удалось.