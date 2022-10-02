Стал известен победитель 5 сезона телевизионного вокального шоу «Голос 60+»

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Стал известен победитель 5 сезона телевизионного вокального шоу «Голос 60+»
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Фото из открытых источников

Сегодня, 2 октября, на Первом канале состоялся долгожданный финал телевизионного шоу «Голос 60+». В рейтинговом вокальном проекте участвовали десятки участников старшего поколения. Однако победа досталась только одному.

Зрители до последнего момента сомневались, кто станет победителем шоу «Голос 60+». Но в воскресенье победитель был определен посредством голосования. Им стала 73-летняя Раиса Дмитриенко, которая представляла команду певицы Елены Ваенги.

Для справки: Раиса Дмитриенко родилась в 1955. У женщины профессиональное музыкальное образование. Она училась РАМ им. Гнесиных в 1987 году, а также снималась в фильмах и, по ее словам, преимущественно в амплуа злобных свекровей и тещ.

На слепом прослушивании она исполнила джазовый кавер из 30 годов «All of Me», показав свой глубокий, мягкий и при этом низкий голос. Первым вокальные данные участницы оценил Александр Малинин. Но пошла победительница проекта в команду Ваенги, несмотря на то, что исполнительница повернулась к ней последней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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