Стало известно, кто скрывался под образом Мэри Поппинс в «Шоу Аватар» на НТВ

На канале НТВ накануне вышел пятый выпуск «Шоу Аватар». Вчера и стало известно, кто скрывался под образом Мэри Поппинс в популярном музыкальном проекте.

Стоит сказать, что этого персонажа судьи могли разоблачить гораздо раньше. Ида Галич имя Люси Чеботиной называла из программы в программу. Лишь в пятом выпуске на этой кандидатуре артистка настояла, таким образом разгадав «подружку» с самых первых нот.

Люся исполнила композицию Нюши «Вою на луну». Народный вариант песни сразил жюри. Лазарев назвал певицу «волшебной» и поблагодарил за иное прочтение песен. При этом Сергей отметил, что в хите Нюши безумно талантливая артистка максимально отошла от привычного голоса.

Люся, в итоге вышедшая на сцену, рассказала, что в последние дни не встречалась с Идой, так как боялась ее расспросов. А чтобы сымитировать отсутствие в Москве, Чеботина выставляла фото из Дубая. Также звезда призналась, что разоблачение доставило ее массу удовольствия, поскольку притворяться очень тяжело.