Учёные Бразилии воссоздали лицо женщины, которая жила более 30 тысяч лет назад

Учёные воссоздали лицо женщины, которая жила более 30 тысяч лет назад. Специалисты во главе с бразильским бразильський 3D-дизайнером Сісеро Мораіс смогли реконструировать цифровое изображение 17-летней девушки из каменного века.

Останки древней женщины археологи нашли в далеком 1881 году. Они были обнаружены в пещере, которая находится на территории Чехии. Тогда учёные сообщили, что найденные останки принадлежат мужчине. Только лишь спустя 140 лет исследователи поняли, что ошибались.

Для того, чтобы воссоздать цифровой слепок, деятели науки применили в своей работе компьютерную томографию. У черепа не было нижней челюсти, поэтому было решено использовать информацию о строении челюсти современного человека. Так и получилось воссоздать лицо женщины из верхнего палеолита.