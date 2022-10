Украинская певица Ани Лорак после длительного перерыва выступила с сольным концертом в Австралии

Народная артистка Украины Ани Лорак после длительного перерыва появилась на публике. После начала спецоперации артистка предпочитала молчать. Она не давала не только комментариев, но и концертов.

Однако не так давно исполнительница начала выступать на частных корпоративах в разных странах мира. Недавно певица дала сольный концерт в Австралии. Ани выступила в Мельбурне, исполнив главные хиты.

Видео и фото из выступления Лорак появились в Telegram-канале Ani Lorak news. В публикации говорится, что украинская звезда исполнила такие популярные композиции как «Червона рута», «Я стану твоей», «Медленно», «Солнце», Shady Lady и I will always love you.