Выступление Манижи отменили после жалоб в СК РФ

На закрытии знаменитого фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость», который проходит на хуторе Аргатов Усть-Лабинского района, было отменено выступление певицы Манижи. Вместо нее выступит Пелагея.

Концерт Манижи все-таки отменили. На артистку поступила жалоба в СК РФ из-за критики специальной военной операции на Донбассе. Участницу конкурса "Еавровидение — 2021" ранее заявили в качестве хэдлайнера. Хотя в последний момент исполнительницу заменили на еще одну популярную фолк-певицу Пелагею.

Организаторы фестиваля никак не комментируют замену. Музыкальное мероприятие организует фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». На фестивале все желающие познакомятся с бытом, жизнью и традициями кубанских казаков, поучаствуют в интересной культурной программе.