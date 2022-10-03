Цискаридзе: за место ведущего программы «Сегодня вечером» идет чудовищная борьба

Image 16+
Цискаридзе: за место ведущего программы «Сегодня вечером» идет чудовищная борьба
Знаменитости
Фото из открытых источников

Николай Цискаридзе стал гостем прославленного YouTube-шоу Юлии Меньшовой “Сама Меньшова”. Как признался артист, за место ведущего программы «Сегодня вечером» идет чудовищная борьба.

В беседе с телеведущей артист балета  откровенно рассказал, как он относится к работе на Первом канале, а также что происходит за кулисами рейтинговой программы. 

По словам ректора Академии балета им. Вагановой, приглашение стать ведущим телевизионной программы “Сегодня вечером” для него стало символом доверия, но полной неожиданностью. Сам танцовщик не стал бы даже предлагать свою кандидатуру на роль главного лица проекта.

Чтобы я на такое рассчитывал? Да, клянусь, даже в мечтах такого не было. Себя примерить никак не мог, — вспоминает артист.

Также Цискаридзе поделился, что знает о иных претендентах на роль ведущего программы. Даже сейчас есть люди,  которые не оставляют попыток попасть на передачу.

За должность ведущего идет борьба. Недавно услышал, какие люди хотят попасть туда. Я никогда бы не додумался позвонить на телевидение и выпрашивать эту должность, - добавил он.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Депутат Милонов сравнил Урганта и Меладзе с шакалами после их закрытого концерта в Ташкенте

Сегодня, 16:58

Пропавший в Черном море певец Легостаев получал угрозы перед исчезновением

Сегодня, 16:46

Наташа Королева о мобилизации Тарзана: если ему придет повестка, то как все

Сегодня, 16:38

Ксения Собчак впервые прокомментировала новости об уголовном деле: «Пока у меня статус свидетеля»

Сегодня, 16:24

Певец Валерий Меладзе на концерте в Ташкенте удивился, что его представили «российским гостем»

Сегодня, 16:16

Цискаридзе: за место ведущего программы «Сегодня вечером» идет чудовищная борьба

Сегодня, 16:05

Звезда «Жмурок» Алексей Панин обвинил граждан РФ в умственной отсталости

Сегодня, 16:04

Сергей Шнуров требует 42 миллиона рублей с бывших компаньонов, с которыми производил коноплю

Сегодня, 14:25

Шоумен Рустам Солнцев с уважением высказался о нетрадиционной ориентации Николая Цискаридзе

Сегодня, 13:40

Пропавший в Сочи певец Константин Легостаев скрывал свою семью

Сегодня, 13:30

Актриса Юлия Меньшова призналась, что ей предлагали вернуться в «Сегодня вечером»

Сегодня, 13:20

Пугачева сжигает мосты: 5 доказательств того, что Примадонна больше не вернется в РФ

Сегодня, 10:37

Леонид Дзюник назвал репертуар главной причиной неудач в карьере Стаса Михайлова

Сегодня, 09:43

Леонид Каневский признался, что зашифровал важное послание в комедии «Бриллиантовая рука»

Сегодня, 09:11

Казахстанский певец Димаш Кудайберген проговорился об эмиграции в США

Сегодня, 09:02

Прошли похороны певца и танцора Бориса Моисеева: «Так и не нашел тепла, которое искал»

Сегодня, 08:51

Сергей Лазарев рассказал, как угадывает участников телешоу «Аватар»

Сегодня, 08:48

Роман фигуристки Худайбердиевой и продюсера Благова назвали неожиданным после их свадьбы

Вчера, 22:20

Ксения Собчак поделилась видео с ужасным пением Александра Градского в молодости

Вчера, 22:05

Стал известен победитель 5 сезона телевизионного вокального шоу «Голос 60+»

Вчера, 21:56

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%
  • 1-10-2022, 17:06

Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе
  • 1-10-2022, 18:06

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам

Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал
  • 1-10-2022, 22:43

Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал

Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и

КП: Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь распродают свои дома от 10 до 140 млн рублей
  • Вчера, 12:26

КП: Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь распродают свои дома от 10 до 140 млн рублей

Соседи певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь продают свои дома от 10 до 140 млн рублей. Редакция издания КП решила узнать, что не так с деревней,

Дочь актера Сергея Бодрова снялась для глянцевого журнала перед выходом нового фильма
  • Вчера, 16:23

Дочь актера Сергея Бодрова снялась для глянцевого журнала перед выходом нового фильма

24-летняя дочь знаменитого российского актера и режиссера Сергея Бодрова снялась для обложки глянцевого журнала. «Любовь —это не функция. Это

Артистка Вика Цыганова жестко раскритиковала поведение певицы Пелагеи в качестве судьи на КВН
  • Вчера, 16:15

Артистка Вика Цыганова жестко раскритиковала поведение певицы Пелагеи в качестве судьи на КВН

Вика Цыганова жестко высказалась о поведении Пелагеи на КВН. Певица дала понять, что она вне себя из-за развлекательной программы. Исполнительница

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ
  • 30-09-2022, 18:57

Политолог Дмитрий Солонников: пришло время объявлять военное положение в РФ

Российский политолог Дмитрий Солонников заявил, что присоединение новых территорий к РФ обязывает объявить военное положение в стране. По его мнению,

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол
  • Вчера, 19:08

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что в силовом блоке РФ намечается раскол. Так он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО
  • 30-09-2022, 19:10

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области
  • Вчера, 22:44

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области

ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского