Цискаридзе: за место ведущего программы «Сегодня вечером» идет чудовищная борьба

Николай Цискаридзе стал гостем прославленного YouTube-шоу Юлии Меньшовой “Сама Меньшова”. Как признался артист, за место ведущего программы «Сегодня вечером» идет чудовищная борьба.

В беседе с телеведущей артист балета откровенно рассказал, как он относится к работе на Первом канале, а также что происходит за кулисами рейтинговой программы.

По словам ректора Академии балета им. Вагановой, приглашение стать ведущим телевизионной программы “Сегодня вечером” для него стало символом доверия, но полной неожиданностью. Сам танцовщик не стал бы даже предлагать свою кандидатуру на роль главного лица проекта.

Чтобы я на такое рассчитывал? Да, клянусь, даже в мечтах такого не было. Себя примерить никак не мог, — вспоминает артист.

Также Цискаридзе поделился, что знает о иных претендентах на роль ведущего программы. Даже сейчас есть люди, которые не оставляют попыток попасть на передачу.