Депутат Милонов сравнил Урганта и Меладзе с шакалами после их закрытого концерта в Ташкенте

Российский артист Валерий Меладзе, а также известный телеведущий Иван Ургант выступили на закрытом концерте в Ташкенте. Выступление российских артистов прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов.

Политик сравнил знаменитостей с шакалами:

"Удел шакалов – это трусливо прятаться в кустах на безопасном расстоянии", – высказался Милонов.

Парламентарий добавил, что Ургант и Меладзе осознают, что даже на территории СНГ популярность у них в несколько раз меньше, чем в РФ. Депутат Госдумы посоветовал артистам, покинувшим родную страну, подумать об альтернативных способах заработка.

"Угар спал, и пришло отрезвление. Да вы там никому совершенно не нужны. Ваши антрепризы продавались в России, где вы себе грелись в тепле государственной неги", – заявил Милонов.

По информации СМИ, закрытый концерт с участием Валерия Меладзе и Ивана Урганта прошел 1 и 2 октября. Стоимость билетов на выступление составляла от 10 тысяч рублей.