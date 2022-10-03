Ксения Собчак впервые прокомментировала новости об уголовном деле: «Пока у меня статус свидетеля»

Ксения Собчак впервые дала комментарий по поводу новостей о возможном возбуждении уголовного дела в отношении нее. Слова известной журналистки и телеведущей сообщило издание РБК.

Собчак заявила, что пока она является свидетелем. Как пояснила Ксения Анатольевна, она брала интервью, в котором прозвучала информация, затем ставшая предметом расследования. Тем не менее, журналстка считает, что статус свидетеля вскоре может быть пересмотрен:

Пока что у меня статус свидетеля. Но, судя по всему, хотят переквалифицировать. Я исполняла журналистский долг, брала интервью. Что еще тут скажешь?

В своем Телеграм-канале телеведущая сложившуюся ситуацию назвала давлением на журналистов и попыткой отомстить ей лично за ее гражданскую позицию и политические взгляды. Кроме того, светская львица удивилась, что на допросе ей задавали странные вопросы.

На допросе мне задавили странные вопросы. Ну к примеру, "договаривались вы заранее с Манским в составе преступной группы, чтобы задать ему вопрос, на который он сможет дать заранее известный ответ про воровство на фестивале, чтобы опорочить Никиту Михалкова и других? — призналась Собчак.

Напомним, СК (Следственный Комитет) может возбудить против Собчак уголовное дело за распространение фейков о государственных властях после допроса по делу в отношении Виталия Манского.