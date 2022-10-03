Леонид Дзюник назвал репертуар главной причиной неудач в карьере Стаса Михайлова

Российский продюсер Леонид Дзюник рассказал, почему на концерты Стаса Михайлова люди идут с неохотой. Также актер сравнил его с Филиппом Киркоровым.

Пока Киркоров даже в трудное для страны время собирает аншлаги на своих выступлениях, его коллега Михайлов похвастаться такими успехами не может. Продюсер рассказал о причинах неудач Стаса.

"Любая женщина, для которой пел Стас, надеется, что у нее с мужчиной будет встреча. Когда он постоянно напоминает, что она является одинокой разведенкой...Ну, раз послушать и поплакать можно, еще можно второй раз, а на третий раз скажет: "Да пошел ты, Михайлов! Ты достал меня своими разведенками. Да нормальная тетка я"", - сказал Дзюник.

А вот Филипп Бедросович, напротив, умеет и концерты хорошо организовать, и репертуар свой иногда разнообразить. Есть у поп-короля немало хитов, над которыми можно поплакать. Но, по большому счету, в массы Киркоров несет исключительно позитив.