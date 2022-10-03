Лера Кудрявцева заявила о своей контузии

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева всегда откровенно делится переживаниями и событиями из жизни с поклонниками. Звездная блондинка открыто высказывает позицию касательно событий, которые происходят в стране и мире.

При этом выражений теледива не выбирает. Лера известна своей повышенной эмоциональностью. Кудрявцева на этот раз поделилась с фанатами своими чувствами по поводу проведения частичной мобилизации в Российской Федерации.

"У меня, как у многих, думаю, контузия от всего происходящего. Нет, не сейчас, а с самого начала. Сперва я разбиралась, с чего все это и почему. Организм вначале боролся и принял неизбежное. Человек - это животное, которое ко всему привыкает, как не страшно и не странно это прозвучит", - призналась звезда.

Также отметим, что всего несколько дней назад Кудрявцева заявила, что она на все сто процентов готова биться за родную страну лично, если понадобится.