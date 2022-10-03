МК: провокация режиссера Константина Богомолова «разорвала» Москву

Вчера, 2 октября, в МХТ имени Чехова состоялась премьера нового спектакля «Новая Оптимистическая». Действие поставил знаменитый российский театральный режиссер Константин Богомолов.

Обозреватель издания «Московский Комсомолец» побывал на премьере спектакля. Как говорит Марина Райкина, мероприятие имело эффект разорвавшейся бомбы.

47-летний Богомолов известный провокатор, который нередко любит скандалить и нарушать правила. Так, очередная работа супруга Ксении Собчак не стала исключением.

«Его спектакль «Новая Оптимистическая» стал мощным откликом на все болевые проблемы как жизни, так и искусства. Всем досталось, никого не пожалел. Все и все узнаваемы. Было больно и смешно одновременно», — пишет корреспондент.

Добавим, что новый спектакль режиссера был поставлен по мотивам «Оптимистической трагедии», написанной Всеволодом Вишневским. В пьесе, написанной в 1932 году, говорится о женщине-комиссаре, которую заслали в отряд матросов-анархистов. В итоге она сделала из них революционный отряд.