«МК»: «Современный Нострадамус» из Бразилии проинформировал о начале Третьей мировой ядерной войны

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«МК»: «Современный Нострадамус» из Бразилии проинформировал о начале Третьей мировой ядерной войны
В Мире
Фото из открытых источников

Молодого бразильского ясновидящего Атос Саломе (Atom Egoyan Salome) заслуженно называют «современным Нострадамусом». Он сделал немало правдивых прогнозов, к примеру, касательно пандемии коронавируса, сделки Илона Макса по покупке соцсети Twitter или смерти Елизаветы II. Последнее, самое тревожное предсказание связано с началом Третьей мировой войны.

36-летний экстрасенс отмечает, что вскоре грядет ядерная война. Случится она скоро.

«В моем списке предсказаний также была смерть королевы Елизаветы II. И что третья мировая война начнется в 2022 году. Она уже началась, когда ковид распространился по всему миру. Это подтвердилось после ситуации на Украине», — считает Атос.

Дар экстрасенсорики у мужчины появился в 12 лет. Атом начал говорить о вещах, которые на первый взгляд казались несбыточными. Предки Саломе являлись цыганами, но сам ясновидящий не считает, что его неземной дар связан с циганскими корнями.

Необходимо отметить, что предсказания Атоса сбываются. Год назад он предвидел, что в Толиме (Колумбия) на корриде произойдет обрушение трибун, в итоге погибло 6 человек.

 

«Наука начала доказывать, что мои способности реальны, несколько месяцев назад мы провели технический анализ с моим списком предсказаний, и никаких уловок не было доказано», — сказал он английской газете.

«В 12 лет я понял, что отличаюсь от других людей, я чувствую, слышу и говорю о событиях, которые находятся вне моего контроля», — добавил он.

По словам Саломе, иногда он сомневался в себе, потому что события, о которых он говорил, происходили не сразу. Однако, как сообщается, они исполнились за короткое время.

«Я верю, что меня избрали помогать людям в этом мире, я верю, что у меня пророческий дар, я могу понять людей и то, что они ищут», — убеждена Атос.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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