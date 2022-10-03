На «Объясняем.рф» рассказали о персональной отсрочке от частичной мобилизации в РФ

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На «Объясняем.рф» рассказали о персональной отсрочке от частичной мобилизации в РФ
Политика
Фото из открытых источников

Граждане, которые находятся в запасе и подлежат мобилизации, могут получить персональную отсрочку. На нее смогут рассчитывать работники территориальных и федеральных органов власти. При этом решение принимает Межведомственная комиссия по бронированию. Об этом пишет телеграм-канал издания "Объясняем.рф".

"В редких случаях проводят бронирование граждан, должности которых не входят в перечень (должности и профессии, подлежащие бронированию). Такие работы проводятся по отношению к руководителям и специалистам: органам исполнительной власти; органам местного самоуправления; организациям, которые выполняют значимые функции в военное время", - сказано в сообщении.

Отсрочка может быть предоставлена до 12 месяцев и затем продлена на еще более длительный срок. Гражданам, получившим бронь, выдается удостоверение.

Также уточняется, что бронирование граждан РФ, которые пребывают в запасе, проводят организации, в которых они работают. Основание для этого - ежегодно утверждаемый реестр должностей и профессий Межведомственной комиссией по бронированию.

После принятого решения о бронировании, военный комиссариат проводит работу по снятию сотрудника с воинского учета с последующей постановкой его на специальный воинский учет.

Соответствующее удостоверение хранит организация как бланк строгого учета и выдает работнику лишь при объявлении мобилизации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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