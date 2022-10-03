Николай Цискаридзе жестко ответил на упрек Станислава Садальского в непрофессионализме

Станислав Садальский продолжает резко высказываться в адрес Николая Цискаридзе. Актер высмеивает отсутствие профессиональных качеств телеведущего программы «Сегодня вечером».

Садальский заявил, что у передачи падают рейтинги, и происходит это из-за Цискаридзе. Также Станислав проходится по личности Николая и презрительно называет его «балеруном».

Когда актриса и телеведущая Юлия Меньшова спросила у 48-летнего артиста балета мнение о выходках коллеги, тот ответил:

«Моя няня всегда повторяла хорошую пословицу: не трогай, не будет вонять. К сожалению, нечаянно наступил на..... Когда увидел этого человека, ничего помимо жалости и неприятного ощущения я не почувствовал… Жалкий человек, вот что самое страшное».

Разгневанный танцовщик также рассказал, что их первая встреча закончилась скандалом:

«Он меня начал оскорблять нехорошо. Но я сразу так ответил что ему мало не показалось».



