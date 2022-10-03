Онколог Андрей Каприн рассказал, употребление какой БАД связано с развитием рака

Употребление бета-каротина связали с развитием рака. Об этом рассказал онколог Андрей Каприн.

По словам генерального директора НМИЦ радиологии, академика РАН, в настоящее время не получено ни единого доказательства, что употребление БАД в любой форме может предотвратить или снизить смертность от онкологии.

«Более того, во многих исследованиях показано, что частота заболеваний, к примеру, раком легкого в группах лиц с онкологическими рисками, принимающих бета-каротин в качестве добавки, существенно возрастает», — говорит Каприн.

Онколог добавил, что прием биологически активных добавок (БАД) показан только при дефиците веществ и микроэлементов в ежедневной пище. В официальных рекомендациях Американского института по изучению рака тоже акцентируется внимание на том, что прибегать к биодобавкам для профилактики возникновения опухолей не стоит.