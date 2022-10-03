Павел Прилучный заснял подросшую дочку Мию на уроке бальных танцев

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Павел Прилучный заснял подросшую дочку Мию на уроке бальных танцев
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Фото из открытых источников

Павел Прилучный заснял подросшую дочку на уроке бальных танцев. Мия, которая родилась в браке с актрисой Агатой Муцениеце, уже добивается успехов.

Актер, который недавно во второй раз связал себя узами брака, воспитывает двоих детей от первых отношений. Павел опубликовал в соцсети новое видео с наследницей, радуясь ее достижениям. На кадрах Мия танцует вальс во время очередной тренировки. За выполнением движений внимательно наблюдает хореограф.

Известно, что недавно Прилучный смотрел на девочку через экран камеры видеонаблюдения. Теперь ему, по всей видимости, разрешили наблюдать за танцами подрастающей танцовщицы в зале.

Добавим, что старший сын актера тоже регулярно посещает разнообразные секции. В настоящее время Тимофей занимается боксом.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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