Павел Прилучный заснял подросшую дочку Мию на уроке бальных танцев

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам
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Народная артистка Украины Ани Лорак после длительного перерыва появилась на публике. После начала спецоперации артистка предпочитала молчать. Она не
Дарина Эрвин, молодая супруга продюсера и шоумена Александра Цекало, поделилась новым фото с подписчиками в соцсети. Художница выложила фотографию,
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Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что в силовом блоке РФ намечается раскол. Так он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана
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ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского
ВСУ перешли в мощное наступление в Херсонской области. Об этом сообщили военкоры издания «Русская весна» в Телеграмм-канале «Операция Z». По данным с
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