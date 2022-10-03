Певец Валерий Меладзе на концерте в Ташкенте удивился, что его представили «российским гостем»

Валерий Меладзе удивился, когда его назвали «российским гостем» на концерте в Ташкенте. Ведущий, который по голосу напоминал Ивана Урганта, исправил своего коллегу и артиста назвал «человеком-планетой».

В Сети появилось новое скандальное видео с Валерием Меладзе. В видеоролике ведущая представила исполнителя как «российского гостя». Звезда эстрады на это отреагировал с удивлением. Кадры были сняты во время выступления на частном мероприятии в Ташкенте в пятницу, 1 октября.

Продолжит специальный российский гость!

Но ведущую неожиданно перебил ее напарник. В нем зрители по голосу узнали опального шоумена Урганта. Артист представил Валерия как «человека-планету».

Мы его так представим! Человек-планета, Валерий Меладзе!

Позже на канале «НеМалахов» в Телеграм появилось видео, на котором Ургант и Меладзе вместе поднимаются на сцену в Ташкенте. Подписчики обратили внимание на то, что выступающие акцентировали внимание на слове «российский». Некоторые из пользователей сделали вывод, что певцу было неприятно это слышать, поскольку ранее артист высказался против СВО на Украине.

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