Пропавший в Черном море певец Легостаев получал угрозы перед исчезновением

Вчера Сеть облетела новость о том, что бесследно исчез певец Константин Легостаев. Вокалист в 16.50 отправился купаться в Черное море с маской и не вернулся... Издание «СтарХит» связалось с другом пропавшего артиста.

Некий приятель участника «Фабрики звезд 5» Сергей несколько недель назад понял, что у Константина неприятности.

«Он на вечере памяти Пьера Нарцисса был очень поникший, как-будто что-то предчувствовал. Есть у меня и последние голосовые. Его перепутали с иным Легостаевым, поэтому не хотели пускать на вечер», — вспоминает товарищ певца.

Сергей также предоставил сообщение, в котором артист говорит об угрозах.

«Слава Богу, разрешилось, разрулилось все. Думал, кому я мог насолить? У меня вообще врагов не было, понимаешь? А тут сюрпризик...» — рассказывал Константин.

Напомним, Легостаев пропал в Сочи во время купания в Черном море. На видео видно, что певец заходит в воду... Что произошло с музыкантом после, неизвестно. Экстренные службы ведут поиски.

***На момент написания новости оказалось, что нашелся Константин. Он заявил, что шум вокруг его «исчезновения» был напрасным. Артист из-за ухудшившейся погоды потерялся и выплыл на другой берег. Оттуда он добрался до отеля.