Пропавший в Сочи певец Константин Легостаев скрывал свою семью

Пропавший в Сочи 46-летний композитор и певец Константин Легостаев тщательно скрывал свою семью. Участник "Фабрики звезд" любил внимание поклонников, но только в профессиональной деятельности.

Подробности своей личной жизни музыкант хранил в секрете. У Константина были отношения с некой девушкой Ольгой. Союз казался идеальным, но вскоре пара рассталась. В 2014 году Легостаев встретил будущую супругу Викторию.

"Это моя вторая половинка. Ехали мы в поезде, когда я увидел ее, то сразу понял, что это есть мой человек. Номер телефона я тогда у нее не взял. Через полгода мы встретились в кафе. Все хорошо сложилось", — признавался артист.

Супруги воспитывают общую дочь Машу. Также у Константина есть наследница Вероника.

Напомним, Легостаев пропал в Сочи, куда отправился для съемок нового клипа. Вместе с друзьями исполнитель отдыхал на пляже. Примерно в 16:50 взяв плавательные очки, Константин зашел в море, но назад не вернулся. Его поиски ведут уже несколько часов спасатели. Но пока безрезультатно.