Прошли похороны певца и танцора Бориса Моисеева: «Так и не нашел тепла, которое искал»

Вчера, 2 октября, в Москве прошли похороны известного певца и танцора Бориса Моисеева. Ушедшего артиста похоронили на на Троекуровском кладбище на 21 участке (так называемая «Аллея звезд»). Артист, который умер 27 сентября от третьего инсульта, найдет покой рядом с Валентином Гафтом, Сергеем Юрским и Екатериной Градовой.

«Артист года», «Прорыв года», «Персона года», «Песня года», «Дуэт года» - Борис Михайлович брал номинацияю за номинацией, завоевывал все больше внимания публики.

Но несмотря на широкую известность, завоеванные награды и любовь российской аудитории, многие так и не поняли Моисеева, который откровенно сообщил о нетрадиционной сексуальной ориентации и часто эпатировал зрителей концертными номерами и откровенными песнями.

Кроме того, певец, судьба которого является сплошным испытанием, так и не смог найти счастья и тепла, которое искал всю свою яркую и насыщенную жизнь.



