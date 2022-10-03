Пугачева сжигает мосты: 5 доказательств того, что Примадонна больше не вернется в РФ

В конце лета прогремела новость о том, что Алла Борисовна вернулась в РФ. Поклонники были уверены, Пугачева останется на родине, но через месяц звезда снова покинула РФ.

73-летняя певица сжигает мосты с родиной, где обрела популярность. Исполнительница высказалась в защиту супруга и после этого последовало множество событий.

Во-первых, Примадонна продает замок в деревне Грязь. По всей видимости, окончательное решение о продаже особняка принял Максим Галкин*, поскольку он является его владельцем.

Во-вторых, как стало известно на днях от родителей детей, которые учатся вместе с детьми Примадонны, артистка запросила у руководства гимназии табели успеваемости, медкарты, все грамоты и награды Лизы и Гарри.

Кроме того, Пугачева пошла на сознательный конфликт с властью. Исполнительница ошарашила внезапным заявлением о СВО. Она разместила в соцсети сообщение, в которой просит Минюст внести ее в список иноагентов.

Также Алла Борисовна давно не зарабатывает в России, поскольку не выступает на российской сцене. Она обеспечила себе безбедную старость, а детям светлое будущее. Да и супруг Пугачевой активно гастролирует по миру.

И, напоследок, после признания шоумена иноагентом семья приняла решение навсегда переехать за рубеж. По слухам, Галкин даже получил гражданство Израиля.