Сергей Лазарев рассказал, как угадывает участников телешоу «Аватар»

Сергей Лазарев признался, что в последнее время ему стало проще распознавать персонажей «Шоу Аватар». Также певец рассказал, кто помогает ему разгадывать участников.

По словам артиста, в последних выпусках ему стало проще разгадывать звезд шоу-бизнеса. Ведь с выходом проекта на экраны у него появились помощники.

«Зрители присылают свои версии. Это, безусловно, помогает. Мы не знаем, насколько версии правильные, но будем пробовать в эфире. Мы будем пользоваться подсказками», — написал певец в официальном аккаунте проекта.

Также Сергей отметил, что теперь членам жюри стало легче.

Стоит сказать, что в прошедшем выпуске «Шоу Аватар» Лазарев узнал, кто скрывается в образе Кощея. Некоторым членам жюри показалось, что за аватаром спрятался Алексей Чумаков. Но Лазарев был уверен, что там скрылся Доминик Джокер. Но Сергей уговорил остальных судьей согласиться с ним. В итоге на сцену действительно вышел Джокер.