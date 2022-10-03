Сергей Шнуров требует 42 миллиона рублей с бывших компаньонов, с которыми производил коноплю

Сергей Шнуров потребовал 42 миллиона с бывших компаньонов, с которыми он производил коноплю. Лидер группы «Ленинград» в долг дал деньги с условием возврата к концу 2021 года.

Известно, что в минувшем году певец стал соучредителем компании, занимающейся производством технической конопли. Доля 49-летнего артиста составляла 5%. Поговаривают, что скандального музыканта убедили в перспективности бизнеса и что он вскоре выстрелит. Поэтому лидер рок-коллектива решил вложить кругленькую сумму.

Однако, за два года произошло немало мировых событий (коронавирус и спецоперация), которые негативно повлияли на развитие бизнеса Шнурова. Вложения Сергея не окупились, в связи с чем он ушел в минус.

Исполнитель считает, что виноваты в этом его компаньоны, поэтому решил отправится в московский Хамовнический суд и подать иск на экс-коллег на 42 миллиона рублей.