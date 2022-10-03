СК РФ возбудил уголовное дело по факту строительства здания в природоохранной зоне Сестрорецка

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по факту строительства дома на территории, где делать подобное запрещено. При этом возведение нового здания на этом участке было согласовано с КГИОП Петербурга.

Процесс стартовал после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать соответствующую проверку. Уже 3 октября было возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). По документам на этом месте категорически запрещено было менять рельеф.

На момент начала разбирательства строители вырыли котлован и вырубили сосны. Участок находится недалеко от пляжа «Белая Гора» в Сестрорецке. Ранее там располагался Детский сад. После этого участок передали частному застройщику. Такое положение дел не удовлетворило местных жителей, поэтому они потребовали проверить законность сделки.

В нынешнем году подобные случаи уже происходили. Во время губернаторства Александра Беглова случаи уничтожения памятников архитектуры становятся все более беспринципными. ОКН сносятся, а даты возведения тех или иных объектов подделываются. При этом чиновники нередко становятся фигурантами уголовных дел. Например им стал глава комитета по охране памятников Сергей Макаров. Стоит отметить и то, что в СК РФ активно интересуются судьбой ОКН Петербурга. Пример с Сестрорецком – один из многих.