СК РФ возбудил уголовное дело по факту строительства здания в природоохранной зоне Сестрорецка

Image 16+
СК РФ возбудил уголовное дело по факту строительства здания в природоохранной зоне Сестрорецка
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по факту строительства дома на территории, где делать подобное запрещено. При этом возведение нового здания на этом участке было согласовано с КГИОП Петербурга.

Процесс стартовал после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать соответствующую проверку. Уже 3 октября было возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). По документам на этом месте категорически запрещено было менять рельеф.

На момент начала разбирательства строители вырыли котлован и вырубили сосны. Участок находится недалеко от пляжа «Белая Гора» в Сестрорецке. Ранее там располагался Детский сад. После этого участок передали частному застройщику. Такое положение дел не удовлетворило местных жителей, поэтому они потребовали проверить законность сделки.

В нынешнем году подобные случаи уже происходили. Во время губернаторства Александра Беглова случаи уничтожения памятников архитектуры становятся все более беспринципными. ОКН сносятся, а даты возведения тех или иных объектов подделываются. При этом чиновники нередко становятся фигурантами уголовных дел. Например им стал  глава комитета по охране памятников Сергей Макаров. Стоит отметить и то, что в СК РФ активно интересуются судьбой ОКН Петербурга. Пример с Сестрорецком – один из многих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
СК РФ возбудил уголовное дело по факту строительства здания в природоохранной зоне Сестрорецка

Сегодня, 20:46

Синоптик рассказал о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге на следующей неделе

Вчера, 14:53

Комиссия Беглова по мобилизации не справляется с нагрузкой. Ей помогает прокуратура Петербурга

1-10-2022, 13:50

Беглов похвастался фонтаном в Мариуполе, который местные жители назвали «старьем»

30-09-2022, 17:04

Глава УСП Мироненко обвинила родителей в нежелании детей есть школьные каши с червями и ветками

29-09-2022, 18:17

Не только мосты и памятники: чем может заняться турист в Петербурге

29-09-2022, 16:22

Санкт-Петербург: Полицейские задержали мигранта, подозреваемого в двух грабежах и изнасиловании

29-09-2022, 11:53

Сотрудники петербургского ЦУРа пытаются избежать частичной мобилизации и уезжают в Грузию

27-09-2022, 12:05

Власти Петербурга усиливают давление на уличных музыкантов

26-09-2022, 18:19

Смольный мог намерено не вносить корректировки в закон о КРТ – эксперт

25-09-2022, 08:33

В Смольном «не увидели» возросшего количества ДТП с участием новых автобусов

24-09-2022, 16:55

Волна ложных минирований добралась до петербургских военкоматов

24-09-2022, 13:29

Слабая миграционная политика Смольного грозит Петербургу ухудшением криминогенной обстановки

23-09-2022, 19:23

Санкт-Петербург: Трое нелегальных мигрантов задержаны за ограбление салонов связи и кражу

21-09-2022, 20:46

В Петербурге автомобили премиум-брендов из Европы стали менять на китайские машины

21-09-2022, 19:58

Евгений Пригожин призвал ЗакС назвать одну из улиц Петербурга именем Дугиной

21-09-2022, 11:53

Рост этнической преступности в Санкт-Петербурге отпугивает туристов

20-09-2022, 18:19

«Так делают во всем мире»: эксперт рассказал, зачем Петербургу транспортные узлы

20-09-2022, 15:22

Интересное кино. Как отчеты Смольного о «комфортной среде» для инвалидов противоречат реальности

19-09-2022, 13:27

В Смольном признали нехватку мест в государственных школах Петербурга

18-09-2022, 21:22

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%
  • 1-10-2022, 17:06

Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе
  • 1-10-2022, 18:06

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
  • Сегодня, 19:20

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,

Певица из Украины Ани Лорак отменила концерты в РФ, но выступила в Мельбурне
  • Вчера, 12:56

Певица из Украины Ани Лорак отменила концерты в РФ, но выступила в Мельбурне

Народная артистка Украины Ани Лорак после длительного перерыва появилась на публике. После начала спецоперации артистка предпочитала молчать. Она не

31-летняя жена Александра Цекало показала соблазнительную фигуру в купальнике
  • 1-10-2022, 11:13

31-летняя жена Александра Цекало показала соблазнительную фигуру в купальнике

Дарина Эрвин, молодая супруга продюсера и шоумена Александра Цекало, поделилась новым фото с подписчиками в соцсети. Художница выложила фотографию,

Через полгода после похорон могила и крест актрисы Александры Яковлевой облипли грязью
  • 1-10-2022, 11:24

Через полгода после похорон могила и крест актрисы Александры Яковлевой облипли грязью

Популярная российская и советская актриса Александра Яковлева умерла 1 апреля этого года. Артистка, которой было всего 64 года, мужественно сражалась

Новости партнеров
Новости партнеров
Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол
  • Вчера, 19:08

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что в силовом блоке РФ намечается раскол. Так он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы
  • Вчера, 19:55

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области
  • Вчера, 22:44

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области

ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области
  • Вчера, 21:48

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области

ВСУ перешли в мощное наступление в Херсонской области. Об этом сообщили военкоры издания «Русская весна» в Телеграмм-канале «Операция Z». По данным с