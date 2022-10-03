Шоумен Рустам Солнцев с уважением высказался о нетрадиционной ориентации Николая Цискаридзе

О личной жизни Николая Цискаридзе давно ходят разные слухи. К 48 годам известный артист балета не был женат. Детьми танцовщик тоже не обзавелся. Поговаривают, что звезда предпочитает мужчин. По крайней мере, в этом уверен Рустам Солнцев.

Скандальный шоумен заявил, что Цискиридзе открыто никогда не афишировал сексуальную ориентацию в отличие от многих других звезд шоу-бизнеса, таких как Басков, Киркоров и Лазарев.

«Цискаридзе ведет себя довольно скромно, не хочет обсуждать ни с кем личную жизнь. В этом плане он понятен и тактичен, даже несмотря на сплетни. Что-то я могу додумывать. Понятно, что мир балета разнообразен, однако я себя веду в оценках этого человека тоже весьма скромно, так как вижу, что Николай себя не афиширует. Поэтому я о нем высказываюсь исключительно в корректном ключе», - сказал Солнцев.

Если гомосексуалы ведут себя вызывающе и открыто, то я тоже имею право их открыто обсуждать. Они же этого не стесняются, продолжая демонстрировать привязанности на публике. Лично мне они уже стоят поперек горла. Киркоров с эскортниками, Лазарев с «супругом», Басков с харей. Причем, вся тусовка знает это. Они все там переспали уже друг с другом», - добавил эпатажный блогер.