Сын Армена Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в неуважении к покойному отцу

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Сын Армена Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в неуважении к покойному отцу
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Фото из открытых источников

Прошло почти два года с того времени, как умер Армен Джигарханян. Артист, который родился 3 октября, скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Сегодня актеру исполнилось бы 87 лет.

В столь памятный день экс-супруга Народного артиста СССР Виталина Цымбалюк-Романовская, решила в личном блоге написать слова-воспоминания в адрес умерешого мужа. Пианистка хотела эффектно проявить себя, но в итоге показала, что не очень хорошо знает, когда родился знаменитый режиссер.

 

В соцсети Цымбалюк-Романовская написала, что Армену Борисовичу сегодня бы исполнилось 86 лет, а не 87. Этой оплошностью она привела в ярость сына актера Степана. Наследник Джигарханяна назвал эту ошибку «позором» и посоветовал исправить ее. 

«Халатность и вопиющее неуважение!» — возмутился пасынок пианистки в соцсетях. 



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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