У Бузовой появилась соперница: раскрыта вся правда про поцелуй Батрутдинова и Галич

Тимур Батрутдинов является завидным холостяком. Популярного комика ранее уже попыталась соблазнить Ольга Бузова. С недавнего времени у ведущей нескончаемой телестройки появилась соперница, которая не прочь завоевать сердце резидента Comedy Club.

Юморист и Ида Галич сблизились во время съёмок «Аватар шоу», где они находятся в составе жюри. Блогерша не возражает, чтобы их отношения с Тимуром вышли на новый уровень. Об этом рассказала участница популярного проекта Люся Чеботина, которая скрывалась за аватаром Мэри Поппинс.

«Ида сказала, что если под аватаром Мэри Поппинс скрывается Чеботина, они с поцелуются с Батрутдиновым. Почему поцелуя не было, не знаю. Где же поцелуй?» — возмутилась Люся.

Правда, большинство поклонников считает, что дело не в нерешительности комика, а в том, что Галич занята и флиртует с коллегой лишь на камеру.