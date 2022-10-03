Звезда «Жмурок» Алексей Панин обвинил граждан РФ в умственной отсталости

Российский скандальный актер Алексей Панин, который живет в Испании, негативно высказался о гражданах России. Также на фоне последних политических событий в стране звезда "Жмурок" обвинил соотечественников в умственной отсталости.

Уехавшие из РФ звезды из области культуры и шоу-бизнеса, которые после начала спецоперации на Украине покинули родину, начали активно критиковать не только власти, но и соотечественников.

В частности, самые нелицеприятные комментарии давали Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич*. Свое мнение о россиянах высказал скандалист и дебошир Алексей Панин.

"Народ, его большая часть, к сожалению, с плавленым сырком вместо мозгов. В этом он не виноват, таким родился", — сказал артист.

Панин также добавил, что он лично хотел бы жить в РФ, но в свете последних негативных событий предпочитает и дальше оставаться в Испании. Об этом актер заявил в эфире YouTube-канала "ПопКон".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

