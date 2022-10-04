Илон Маск считает, что обострение ситуации на Украине принесет вред многим государствам

В разных кругах американского общества обсуждается тема украинского кризиса. Известный предприниматель Илон Макс высказал свое мнение в публикации в Twitter. Он заявил, что находится на стороне Украины, как и раньше, но что дальнейшее обострение ситуации нанесет большой вред не только этой стране, но и другим государствам.

«Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убежден, что широкомасштабная эскалация войны нанесет значительный урон Украине и, возможно, всему миру» – написал Маск.

Его публикация стала ответом на предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос, кто на стороне Украины, а кто нет. Отвечая, Маск акцентировал внимание на последствиях кризиса для мирового сообщества.

Свое мнение он опубликовал после недавних высказываний, содержащих его оценку общей ситуации, которая сводится к утверждению о поражении киевского режима.







