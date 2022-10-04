Политолог Кедми объяснил, почему Польша не присоединит украинские земли

Со стороны польских политических властей звучат заявления о намерении присоединить украинские западные земли к своей стране. Например, президент государства Анджей Дуда сказал, что граница между Украиной и Польшей должна не разъединять их, а соединять.

Политолог Яков Кедми полагает, что такие заявления не приведут к их исполнению, поскольку для этого существуют сильные препятствия, сообщает ФАН. Во-первых, по мнению эксперта, Россия не допустит перехода украинских территорий к государству, которое входит в НАТО.

«И, с другой стороны, а почему Россия должна согласиться, чтобы часть Украины стала частью стран НАТО? А если РФ на это не согласится, у этих территорий будет выбор: или заткнуться, или НАТО должна будет вступить в войну с Россией, что очень и очень сомнительно» – сказал Кедми.

Во-вторых, сами жители западных регионов Украины не проголосуют на референдуме за вхождение в состав Польши. Поэтому ее властям не удастся присоединить земли к стране так, как это сделала Россия.







