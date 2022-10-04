Актер и депутат Дмитрий Певцов назвал зрителей российского ТВ «дебилизированными»

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Актер и депутат Дмитрий Певцов назвал зрителей российского ТВ «дебилизированными»
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Фото из открытых источников

Дмитрий Певцов дал интервью интернет-изданию "Радиоточка ОСН". Актер и депутат прокомментировал свое отношение к российскому ТВ. По словам популярного артиста, оно не несет никакого положительного заряда. Те, кто смотрит его, обречены на отупение.

Кроме того, Певцов признался, что не понимает, о чем сейчас поют современные исполнители:

«Они копируют англосаксонскую манеру. Это не русский язык...»

Зрителей российского ТВ Дмитрий назвал «дебилизированными»:

«Поколение за 30 лет существования в отсутствие идеологии у нас дебилизировано в духовном смысле, не имеет морального иммунитета. Полагаю, что мы не детей потеряли, а их родителей. С ними нужно также работать. Как говорит мне супруга, сейчас надо воспитывать не артистов, а зрителей, зрители дебилизированы. Если взять кино, нет ни одного фильма, родившего нового Тарковского, Рязанова, Данелия, Ромма или Кончаловского. Нет ни одного режиссера такого. 30 лет назад во главе любого начинания в области культуры и искусства встали деньги, поэтому сейчас такой результат», считает депутат ГД.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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