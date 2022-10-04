Пугачева назвала «холопами» и «рабами» россиян после отъезда из РФ

Алла Борисовна Пугачева в конце сентября неожиданно вновь уехала из России вместе со своими детьми. 73-летняя певица выставила на продажу подмосковный замок в деревне Грязь, подтвердив окончательный переезд. Сегодня Примадонна впервые после переезда обратилась к россиянам, назвав их холопами и рабами.

За последние две недели на народную артистку РФ вылилось много грязи в социальных сетях, с экранов ТВ и от патриотично настроенных жителей страны. В конце сентября авто Пугачевой заметили в аэропорту «Внуково», откуда певица поспешно улетела в Израиль на частном джете за огромные деньги.

Сегодня Примадонна российской эстрады решила впервые обратится к поклонникам в соцсетях, раскрыв свое истинное отношение к россиянам.

«Боже мой, какое счастье, что ненавидят меня люди, которых я терпеть не могла. Если бы нравилась я им, это означает, что я жила и пела зря. Причина здесь ясна. Пусть теперь скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами», — оставила сообщение Пугачева.