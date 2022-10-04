Беременная 44-летняя певица Ольга Орлова попала в больницу

На минувшей неделе стало известно о том, что 44-летняя Ольга Орлова находится в интересном положении. А сегодня на странице певицы в соцсетях появились фотографии из клиники.

Поклонники начали очень сильно волноваться за исполнительницу и ее будущего ребенка. Кроме того, как призналась Орлова, ранее она часто беременела, но не могла выносить ребенка. Поэтому волнения фанатов не безосновательны, тем более учитывая возраст вокалистки.

К счастью, с артисткой ничего страшного не произошло. Орлова оказалась в болнице, поскольку решилась на процедуру, которая поможет избавиться от отечностей. Не секрет, что в период беременности большинство женщин страдают из-за сильной отечности.