Депутат Худяков: «Человек из шоу-бизнеса просил за замок Пугачевой 700 млн рублей, ему отказали»

Алла Пугачева вместе с детьми улетела из России в Израиль. Примадонна выставила на продажу свой роскошный замок в деревне Грязь. Недвижимость народная артистка оценила в миллиард рублей.

А сегодня Роман Худяков заявил, что один известный человек из шоу-бизнеса хотел купить замок, но за 700 млн рублей. В скидке ему было отказано, поэтому сделка так и не состоялась.

Не 700 миллионов рублей, а один миллиард рублей она захотела, - заявил потенциальный покупатель из шоу-бизнеса, который пожелал остаться неизвестным.

Он в России, уезжать не собирается, но планировал поторговаться за замок и был уверен, что за 700 миллионов сможет его приобрести. В кадастре недвижимость оформлена, но с нарушениями, все об этом знают, — написал 45-летний политик.

Также депутат отметил, что у жилплощади много минусов.

Пугачева привыкла жить на широкую ногу и обходить законы. В 90-е годы интересные схемы проводились с ее участием, которые сейчас невозможно проверить. Может быть мне кто-то расскажет, как по закону оформить в собственность замок в деревне, который закрывает людям солнце?! Где чиновник, подписавший разрешительные документы? Поднимем данные и посмотрим — как его зовут. Узнаем, как он живет и на какие доходы?! — возмутился Худяков.