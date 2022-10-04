Депутат Виталий Милонов предложил лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР

После скандальной публикации Аллы Борисовны Пугачевой, в которой исполнительница оскорбила россиян и назвала их рабами, депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил лишить ее звания народной артистки СССР. Политик планирует инициировать эту процедуру.

«Это очень сложный и тяжелый шаг, на который пойти нужно. Тем, кто открещивается от страны, нужно облегчить жизнь. Чтобы ничего не тяготило их. Она перечеркнула все, что ранее было. Одной фразой все уничтожила. Какая она после этого народная артистка? Да никакая. Пугачева должна быть лишена званий. Ее прошлое достойно этого звания, а от нынешнего она сама отказалась. Теперь бывшая народная артистка. Попытаюсь инициировать это и официально документально оформить».

Милонов также подчеркнул, что своим последним обращением Примадонна «унизила людей, которые ее слушали и считали Мадонной. Она плюнула им в лицо».

Напомним, что почетное звание народной артистки СССР Алла Борисовна Пугачева получила в далеком 1991 году. Также она является лауреатом Государственной премии РФ, которая была вручена певице в 1995 году.